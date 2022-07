Ostia | Teatri d’Arrembaggio | da Velia Lalli a Daniele Parisi | il programma della settimana

Pubblicità

Dalle arene cinematografiche aisotto il cielo stellato. E ancora spettacoli pirotecnici, ... Al Teatro Romano diAntica serata di spettacolo e divertimento con Max Angioini. Ma i ......archeologo di staff dell'Ufficio del Commissario delegato per le aree archeologiche di Roma e...8 miliardi di euro per il miglioramento dell'efficienza energetica di 274 cinema, 348e 120 ... Ostia, Teatri d’arrembaggio: gli appuntamenti della rassegna dal 15 al 17 luglio (AGR) Dal 15 al 17 luglio 2022 in programma al Teatro del Lido - Via delle Sirene, 22. Dalle 17.30 alle 22.30, Ostia (Roma) - (Ingresso gratuito)Teatri d'Arrembaggio - Piraterie, Incanti e Castelli di ...(AGR) Dopo un anno di pausa dovuto alla pandemia, torna il Talent della Legalità targato NOI.L’obiettivo è lo stesso di sempre: dimostrare che sulle note della legalità si può danzare, cantare, recita ...