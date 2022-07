Omicidio Varese, Paitoni suicida in carcere (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Davide Paitoni, 40 anni, in carcere per aver ucciso il figlio di 7 anni, il primo gennaio scorso, si è suicidato. Lo confermano fonti della procura di Varese. Secondo quanto è emerso nell’ordinanza del gip di Varese Giuseppe Battarino che ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare del carcere, l’uomo ha ucciso il bambino per “‘punire’ la moglie”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Davide, 40 anni, inper aver ucciso il figlio di 7 anni, il primo gennaio scorso, si èto. Lo confermano fonti della procura di. Secondo quanto è emerso nell’ordinanza del gip diGiuseppe Battarino che ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare del, l’uomo ha ucciso il bambino per “‘punire’ la moglie”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

ledicoladelsud : Omicidio Varese, Paitoni suicida in carcere - italiaserait : Omicidio Varese, Paitoni suicida in carcere - LocalPage3 : Omicidio Varese, Paitoni suicida in carcere - fisco24_info : Omicidio Varese, Paitoni suicida in carcere: (Adnkronos) - L'uomo uccise il figlio di 7 anni il primo gennaio scors… - discoradioIT : Uccise figlio di 7 anni a #Morazzone, Davide Paitoni suicida in carcere #Varese -