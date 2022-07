Napoli, dodicenne sfregiata con un coltello, si indaga sul fidanzato di 17 anni (Di martedì 12 luglio 2022) Una 12enne di Napoli è stata sfregiata in volto con un'arma da taglio, la polizia sta indagando nella vita della ragazzina per risalire al colpevole. La giovane ha un fidanzato, anch'egli minorenne, e ... Leggi su globalist (Di martedì 12 luglio 2022) Una 12enne diè statain volto con un'arma da taglio, la polizia stando nella vita della ragazzina per risalire al colpevole. La giovane ha un, anch'egli minorenne, e ...

