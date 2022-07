Lugano-Inter oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Amichevole 2022

(Di martedì 12 luglio 2022) Tutto pronto per la prima uscita stagionale dell’di Simone Inzaghi, che nella giornata odierna, martedì 12 luglio, sfiderà ilalle ore 18:30. I nerazzurri vogliono arrivare pronti all’inizio della nuova stagione di Serie A, in cui andranno a caccia dello scudetto, e sono già al lavoro. Il match traedsarà trasmesso inesclusiva su Sportitalia (60 del digitale terrestre) e insu Sportitalia.it. Sportface.it seguirà l’incontro attraverso unatestuale e costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA I TELECRONISTI IL REGOLAMENTO: COSA SUCCEDE IN CASO DI PAREGGIO SportFace.

AMICHEVOLI 18.30 Lugano-Inter