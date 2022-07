Lugano-Inter, grande azione personale di Correa: salta tutti e deposita in rete (VIDEO) (Di martedì 12 luglio 2022) L’Inter cala il tris contro il Lugano. Nella gara amichevole in corso di svolgimento in Svizzera, i nerazzurri si portano sul 3-0 grazie ad una strepitosa azione personale di Joaquin Correa che, entrato nella ripresa, salta tutti gli avversarie e, a tu per tu con il portiere, mette in rete con il destro incrociato. Una grande marcatura quella dell’argentino che, nel giorno del ritorno della coppia Lukaku-Lautaro, si prende la scena. Ecco il VIDEO della rete. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022) L’cala il tris contro il. Nella gara amichevole in corso di svolgimento in Svizzera, i nerazzurri si portano sul 3-0 grazie ad una strepitosadi Joaquinche, entrato nella ripresa,gli avversarie e, a tu per tu con il portiere, mette incon il destro incrociato. Unamarcatura quella dell’argentino che, nel giorno del ritorno della coppia Lukaku-Lautaro, si prende la scena. Ecco ildella. SportFace.

Pubblicità

Inter : Nuova maglia, primi esordi e grandi ritorni: entra in live su @Twitch in attesa del primo incontro stagionale dei n… - Inter : Anche oggi in compagnia di @AmalaTV_ in attesa del match delle 18:30! ??? Le ultime novità su Lugano - Inter qui ??… - TuttoMercatoWeb : #Inter, Milan #Skriniar rimasto a Milano perché indisponibile mentre la squadra è a Lugano per la prima amichevole.… - Giusepp35525683 : @IlMarziano8xI @Inter @tucu_correa Scusa ma ho risposto solo perché ho letto il commento mentre ha segnato il Lugano ahhahah - Gag78196757 : A Macacolandia si vede Lugano Inter I miei ritardati ???????? -