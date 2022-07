Lazio, finalmente Romagnoli: visite in Paideia per i difensore e partenza per Auronzo (Di martedì 12 luglio 2022) Bagno di folla in Paideia per Alessio Romagnoli. finalmente - come ha esclamato lui stesso ieri all'uscita dall'aeroporto di Fiumicino... Leggi su calciomercato (Di martedì 12 luglio 2022) Bagno di folla inper Alessio- come ha esclamato lui stesso ieri all'uscita dall'aeroporto di Fiumicino...

Pubblicità

LALAZIOMIA : Lazio, finalmente Romagnoli: visite in Paideia per i difensore e partenza per Auronzo - LodoloLuigi : RT @BaldiMarce: #Romagnoli e quel rigore contro la #Lazio. “Non esultai per rispetto dei miei ideali, della mia fede”. Gli stessi che da o… - Alex_Piace : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Lazio, ecco Alessio #Romagnoli per la difesa ?? Le immagini del suo arrivo alla Clinica Paideia #LeBombeDiVlad #LBD… - LeBombeDiVlad : ???? #Lazio, ecco Alessio #Romagnoli per la difesa ?? Le immagini del suo arrivo alla Clinica Paideia #LeBombeDiVlad… - RadioSportiva : «Finalmente» ha detto Alessio Romagnoli appena atterrato. Tanta era la voglia di giocare con la sua squadra del cuo… -