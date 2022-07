L' autoproduzione è il futuro dei trapianti fecali?

Pubblicità

LuiAie : La gestione societaria del mio kebabbaro di fiducia è anni luce avanti rispetto a sti pagliacci. 'Eh ma l'autoprodu… - RobinHood2204 : @Dagherrotipo1 @Biancamim @alex_orlowski Quanto fatto, cioè annunciare stop futuro è evidentemente controproducente… -

Tiscali Notizie

... dunque un crescente numero di aziende inpotrebbe orientarsi sull'acquisto di fonti rinnovabili e sull'di energia. Oggi il termine 'resilienza' è molto attuale, e in questo ......progetto di relamping a led e sensori intelligenti sui 34 impianti di proprietà e l'...metano fossile con biometano da fonti rinnovabili e partecipiamo a progetti di ricerca per un... Il futuro per Loccioni: dalla necessità energetica dell'impresa al benessere diffuso per la comunità Ecco che il boom dell’autoproduzione, già strisciante da tanto tempo, si è fatto più evidente e a tratti necessario. Nel web si leggono storie vere di chi, proprio in quest’ultimo periodo, ha cambiato ...(FERPRESS) – Roma, 8 LUG – Infrastrutture resilienti e moderne, connettività a bordo treno e lungo le linee ferroviarie per garantire servizi di alta qualità, autoproduzione di energia così da contrib ...