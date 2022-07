Inter | Inzaghi | «Dybala? Ho la fortuna di avere dei dirigenti importanti»

(Di martedì 12 luglio 2022) Simone, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di SportItalia dopo la partita contro il Lugano Simone, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di SportItalia dopo la partita contro il Lugano. Le sue dichiarazioni: «I ragazzi sono stati bravi perché lavoriamo da soli 4 giorni e sono contento di quello che ho visto. Ci prepariamo per arrivare al 13 di agosto. Lukaku Lautaro? Si conoscono molto bene e sono due campioni. Siamo stati il miglior attacco lo scorso anno e possiamo fare meglio con Romelu. Il modulo? Sì possiamo variare e avendo questi attaccanti di qualità posso decidere di volta in volta. Nuovi arrivi in attacco? In questo momento siamo soddisfatti così, vediamo negli altri settori. Ho ladideiche stanno ...

L'Inter vince nella seconda uscita stagionale contro il Lugano e lo fa con una buona prestazione di Lautaro e Correa. L'Inter di Simone Inzaghi vince contro il Lugano nella seconda uscita stagionale. Sprazzi di buon calcio nonostante il caldo e la tenuta fisica ancora agli inizi. Si è rivista dal primo minuto la LULA. Successo per l'Inter nella prima amichevole estiva contro il Lugano. Un buon primo test per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che davanti a 5.200 tifosi hanno battuto gli svizzeri padroni di casa per 4-1.