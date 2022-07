Incidenti in Venezia-Bologna, emessi 39 daspo per i tifosi (Di martedì 12 luglio 2022) Il questore di Venezia ha emesso 39 provvedimenti amministrativi con i quali viene inibito l’accesso agli impianti in occasione di eventi sportivi a carico di 19 tifosi Veneziani e 20 tifosi del Bologna. L’attività è scaturita dalla sfida tra Venezia e Bologna dello scorso 8 maggio quando, circa un’ora prima dell’inizio della sfida calcistica, una Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 12 luglio 2022) Il questore diha emesso 39 provvedimenti amministrativi con i quali viene inibito l’accesso agli impianti in occasione di eventi sportivi a carico di 19ni e 20del. L’attività è scaturita dalla sfida tradello scorso 8 maggio quando, circa un’ora prima dell’inizio della sfida calcistica, una Calcio e Finanza.

