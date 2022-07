“Il problema l’ha creato Spalletti”. L’agente risponde all’allenatore del Napoli (Di martedì 12 luglio 2022) Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui, ha parlato dei suoi assistiti a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”. Il procuratore si è soffermato in particolare sulla situazione di Matteo Politano e sulle incomprensioni con Luciano Spalletti. Di seguito quanto evidenziato: “Quando a fine campionato abbiamo chiesto dei chiarimenti, le nostre sensazioni sono state quelle di un allenatore che non aveva fiducia nel calciatore. Abbiamo avuto la netta sensazione che si stesse togliendo un pensiero perché ci ha detto che sarebbe tornato col presidente”. “Politano andrà al Valencia? Il Valencia deve vendere prima di poter investire su eventuali calciatori. Anche il Napoli non sta facendo niente senza vendere nessun calciatore”. “A me non è piaciuta la conferenza di ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 12 luglio 2022) Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui, ha parlato dei suoi assistiti a Radio Kiss Kissdurante la trasmissione “Radio Goal”. Il procuratore si è soffermato in particolare sulla situazione di Matteo Politano e sulle incomprensioni con Luciano. Di seguito quanto evidenziato: “Quando a fine campionato abbiamo chiesto dei chiarimenti, le nostre sensazioni sono state quelle di un allenatore che non aveva fiducia nel calciatore. Abbiamo avuto la netta sensazione che si stesse togliendo un pensiero perché ci ha detto che sarebbe tornato col presidente”. “Politano andrà al Valencia? Il Valencia deve vendere prima di poter investire su eventuali calciatori. Anche ilnon sta facendo niente senza vendere nessun calciatore”. “A me non è piaciuta la conferenza di ...

Pubblicità

InfinitoIsacco : RT @mpiacenonaver1: Conte aveva avvertito Draghi... Draghi voleva fare il duro e Conte ha fatto quello che gli aveva detto avrebbe fatto...… - avertingeyes : @Fhraleis Non puoi lamentarti, punto. Ogni due per tre salta fuori una cosa del genere, è disarmante come la gente… - call_the_kernel : RT @ottobrerosa: Premetto che non sono del M5S. Trovo l'atteggiamento di #Draghi, che corre subito da Papà Mattarella appena ha un problema… - Florent99149355 : @LoisPatricePew1 @matteorenzi E meno male che non l’ha lasciata, altrimenti avevamo il Salvini in mutande e ubriaco… - AdriMCMLXI : RT @ottobrerosa: Premetto che non sono del M5S. Trovo l'atteggiamento di #Draghi, che corre subito da Papà Mattarella appena ha un problema… -

A che punto siamo con la crisi della supply chain ... dell'indice Manheim Used Vehicle Value, l'indicatore che misura ...Retail Le aziende del settore retail sono interessate dal problema ... Il produttore di giocattoli Mattel (MAT) ha investito 50 milioni ... Gravidanze indesiderate, in tutto il mondo sono il 50% del totale ...su norme italiane Il rapporto dell'Onu indica che il problema ... Anche fattori come il timore di effetti collaterali e l'opposizione ... che ha di fatto cancellato la sentenza del 1973 che garantiva il ... Eurogamer.it ... dell'indice Manheim Used Vehicle Value,'indicatore che misura ...Retail Le aziende del settore retail sono interessate dal... Il produttore di giocattoli Mattel (MAT)investito 50 milioni ......su norme italiane Il rapporto dell'Onu indica che il... Anche fattori come il timore di effetti collaterali e'opposizione ... chedi fatto cancellato la sentenza del 1973 che garantiva il ... PS5 ha qualche problema con il VRR dopo l'ultimo aggiornamento