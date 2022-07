“Il cinghiale morde anche se resti immobile”. La denuncia di una bagnante attaccata su una spiaggia (Di martedì 12 luglio 2022) Il cinghiale? Aggredisce e morde, anche se lo ignori, altro che. Una storia inquietante arriva da Genova dove una donna è stata morsa da un cinghiale sulla spiaggia di Sturla, Genova. E’ lei stessa a raccontarlo sul suo profilo Facebook e la storia è stata ripresa poi da diversi quotidiani tra i quali ‘Il Secolo XIX‘. “A proposito dell”Emergenza Cinghiali volevo segnalare il ‘grave ‘ incidente di cui sono stata vittima venerdì alle 19.45 presso la spiaggia di Sturla in Via del Tritone. – racconta Rossana Padoan Falcone – Sono stata morsa al braccio destro da un cinghiale, conseguenze al momento antibiotico tre volte al giorno richiamo antitetanica e profilassi antirabbica per la quale sono previste tre somministrazioni”. LEGGI anche L'allarme ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 luglio 2022) Il? Aggredisce ese lo ignori, altro che. Una storia inquietante arriva da Genova dove una donna è stata morsa da unsulladi Sturla, Genova. E’ lei stessa a raccontarlo sul suo profilo Facebook e la storia è stata ripresa poi da diversi quotidiani tra i quali ‘Il Secolo XIX‘. “A proposito dell”Emergenza Cinghiali volevo segnalare il ‘grave ‘ incidente di cui sono stata vittima venerdì alle 19.45 presso ladi Sturla in Via del Tritone. – racconta Rossana Padoan Falcone – Sono stata morsa al braccio destro da un, conseguenze al momento antibiotico tre volte al giorno richiamo antitetanica e profilassi antirabbica per la quale sono previste tre somministrazioni”. LEGGIL'allarme ...

