Emmy 2022: Chadwick Boseman ottiene una nomination postuma per What If...? (Di martedì 12 luglio 2022) Tra le nomination agli Emmy 2022 c'è anche quella assegnata a Chadwick Boseman per il lavoro compiuto come doppiatore in What If...? Chadwick Boseman ha ottenuto la sua prima candidatura ai prestigiosi premi televisivi assegnati dall'Academy in occasione degli Emmy 2022, grazie al suo lavoro come doppiatore nella serie animata What If...?. L'indimenticabile interprete di Black Panther potrebbe quindi ottenere una vittoria postuma, essendo morto a soli 43 anni nell'agosto 2020 dopo una lunga battaglia contro il cancro. Tra le nomination degli Emmy 2022, nella categoria Miglior Voice Over, c'è infatti anche il nome di ...

