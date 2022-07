DS 7 restyling - Il restyling in Italia con prezzi a partire da 42 mila euro (Di martedì 12 luglio 2022) La DS ha aperto gli ordini della nuova DS 7 in Italia, Francia e Belgio. Nel nostro Paese, la Suv transalpina viene proposta con prezzi compresi tra 42.000 e 74.100 euro: le prime consegne sono previste a ottobre. I led protagonisti dello stile. La DS 7, che con l'aggiormento perde la denominazione Crossback, è il restyling del modello uscente ed è stata rivista nel design, nelle finiture e nella connettività. Ridisegnando il frontale, la DS ha introdotto i gruppi ottici Pixel Led Vision 3.0 e i DS Light Veil, ovvero le luci diurne verticali composte da quattro elementi e 33 led per lato con superficie di policarbonato inciso al laser. Gli interni offrono ora la soluzione del doppio display da 12" con grafica totalmente rinnovata e l'infotainment DS Iris System, oltre a finiture riviste in base agli ... Leggi su quattroruote (Di martedì 12 luglio 2022) La DS ha aperto gli ordini della nuova DS 7 in, Francia e Belgio. Nel nostro Paese, la Suv transalpina viene proposta concompresi tra 42.000 e 74.100: le prime consegne sono previste a ottobre. I led protagonisti dello stile. La DS 7, che con l'aggiormento perde la denominazione Crossback, è ildel modello uscente ed è stata rivista nel design, nelle finiture e nella connettività. Ridisegnando il frontale, la DS ha introdotto i gruppi ottici Pixel Led Vision 3.0 e i DS Light Veil, ovvero le luci diurne verticali composte da quattro elementi e 33 led per lato con superficie di policarbonato inciso al laser. Gli interni offrono ora la soluzione del doppio display da 12" con grafica totalmente rinnovata e l'infotainment DS Iris System, oltre a finiture riviste in base agli ...

