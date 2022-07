Draghi “Se il Governo non riesce a lavorare non continua”

(Di martedì 12 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Questa situazione di fibrillazione ill’ha affrontata abbastanza bene,, oggi abbiamo avviato questa fase di collaborazione con le parti sociali. Queste fibrillazioni sono importanti perchè riguardano l’esistenza delma diventano più importanti se ilnon riuscisse a, se non riuscisse a farlo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso di una conferenza stampa. “Se il, se nonnon”, ha aggiunto.“Uncon ultimatum non lavora, a quel punto ilperde il senso di esistere”, ha ...

GianlucaVasto : La renziana che si occupa di taxi e ncc è ancora al Governo o Draghi l'ha già rimossa? ... 'uber' alles - IlContiAndrea : #Draghi al #Quirinale (crisi di Governo?) #Totti e la #Blasi si separano #Amadeus annuncia cose su #Sanremo2023… - demagistris : Mentre nessun Governo cerca più la pace,l’Italia manda soldi ed armi all’Ucraina,la Russia ci taglia il gas,il Gove… - BomprezziMarco : RT @lisanoja: Draghi è sempre molto chiaro e diretto. Il governo lavora su questioni urgenti e fondamentali per gli italiani. Qualora non… - nandocrisafi2 : RT @Tommasocit: @fattoquotidiano Volevo dire a #DiMaio che #Conte ha aspettato pazientemente che te ne andassi, poi ha consegnato a #Draghi… -

Lo ha dichiarato il Segretario generale della CGIL Maurizio Landini uscendo da Palazzo Chigi dopo il confronto con il Presidente del Consiglio Mario'Contiamo come Movimento 5 Stelle di ricevere delle pronte risposte, quindi adesso ci aggiorneremo prima possibile'. Cosi' il presidente Giuseppe Conte, a Fanpage, in merito al documento di nove punti ...Roma, 12 lug. (LaPresse) - "Ho letto che il presidente Draghi dice che non c'è bisogno di uno scostamento di bilancio, non c'è bisogno di un intervento ...'Un governo con gli ultimatum non lavora, a quel punto perde il suo senso di esistere'. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente del ...