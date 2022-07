Depistaggio Borsellino, arrivati in aula Lucia e Manfredi (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono appena arrivati in aula, al Tribunale di Caltanissetta, Manfredi e Lucia Borsellino, per assistere alla sentenza del processo sul Depistaggio Borsellino che sarà emessa entro questa sera. Assente Fiammetta Borsellino, la figlia minore, che è fuori Palermo. Lucia è venuta accompagnata dal marito, l’avvocato Fabio Trizzino, che rappresenta la parte civile nel processo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono appenain, al Tribunale di Caltanissetta,, per assistere alla sentenza del processo sulche sarà emessa entro questa sera. Assente Fiammetta, la figlia minore, che è fuori Palermo.è venuta accompagnata dal marito, l’avvocato Fabio Trizzino, che rappresenta la parte civile nel processo. L'articolo proviene da Italia Sera.

