Come è morto Mauro Pamiro? Nuovi accertamenti (Di martedì 12 luglio 2022) Mauro Pamiro, il professore di crema trovato morto in un cantiere edile la mattina del 29 giugno 2020 si è davvero suicidato? I genitori non hanno mai creduto a questa tesi. Anche per tale ragione hanno chiesto Nuovi accertamenti nell'ambito delle indagini sulla morte del figlio appassionato di musica. Mauro Pamiro, Come è morto? Secondo le ultime notizie diffuse da Repubblica.it, gli inquirenti hanno concentrato la loro attenzione sull'auto di Mauro Pamiro, una Citroen C3, ma anche nella villetta di residenza, in via Biondini, nel quartiere Sabbioni. In entrambi i casi è stato fatto uso del Luminol, a caccia di nuove tracce ematiche che potrebbero essere utili seppur 24 mesi dopo. Il padre Franco ha ...

