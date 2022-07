Come affrontare un brutto voto a scuola (Di martedì 12 luglio 2022) Come affrontarlo Prendere un brutto voto a scuola può essere scoraggiante e l’ansia di dover recuperare o di comunicarlo ai genitori peggiora la situazione. Demoralizzarsi e farsi prendere dal panico non è però una buona idea ed esistono modi decisamente migliori per affrontare un compito o un’interrogazione andati male. Per prima cosa è bene ridimensionare l’accaduto: un voto non definisce chi siamo e non segna in modo indelebile il nostro percorso. Aver preso un brutto voto non significa che non valiamo nulla o che l’anno scolastico è compromesso, dunque non è necessario vivere questa esperienza Come un dramma. Un brutto voto può capitare a tutti durante il percorso scolastico. Al contrario, può ... Leggi su dilei (Di martedì 12 luglio 2022)affrontarlo Prendere unpuò essere scoraggiante e l’ansia di dover recuperare o di comunicarlo ai genitori peggiora la situazione. Demoralizzarsi e farsi prendere dal panico non è però una buona idea ed esistono modi decisamente migliori perun compito o un’interrogazione andati male. Per prima cosa è bene ridimensionare l’accaduto: unnon definisce chi siamo e non segna in modo indelebile il nostro percorso. Aver preso unnon significa che non valiamo nulla o che l’anno scolastico è compromesso, dunque non è necessario vivere questa esperienzaun dramma. Unpuò capitare a tutti durante il percorso scolastico. Al contrario, può ...

Pubblicità

DPCgov : Operatività e gioco di squadra! ???? Per affrontare l'emergenza #incendi boschivi di questa estate abbiamo attivato i… - luigidimaio : A #Bali per il #G20Indonesia, come Italia abbiamo ribadito che soltanto uniti possiamo affrontare la crisi alimenta… - RaiNews : 'E' come prendere un cubetto di ghiaccio dal freezer e metterlo in cucina' così il glaciologo del CNR Colucci spieg… - minchielaa : Sconsiglio lo studio come coping mechanism perchè prima o poi ti rompi le palle e ti tocca affrontare il tutto - thecrownred : RT @pier_falasca: La Russia sta tagliando le forniture di gas all’Italia e alla Germania come ricatto. Ma anziché avere un governo riunito… -