Chi insulta online rischia un anno di carcere: la novità in Giappone (Di martedì 12 luglio 2022) Inasprite le pene dopo la triste storia della giovanissima wrestler Hana Kimura, che si era uccisa nel 2020. Ma non mancano le preoccupazioni per la libertà di espressione Leggi su repubblica (Di martedì 12 luglio 2022) Inasprite le pene dopo la triste storia della giovanissima wrestler Hana Kimura, che si era uccisa nel 2020. Ma non mancano le preoccupazioni per la libertà di espressione

RobertoRenga : RT @SimoneCosimi: Chi insulta online rischia un anno di carcere: la novità in Giappone - LaStampa : Chi insulta online rischia un anno di carcere: la novità in Giappone. - ITItalianTech : Chi insulta online rischia un anno di carcere: la novità in Giappone - SimoneCosimi : Chi insulta online rischia un anno di carcere: la novità in Giappone - maurisan75 : @sediaceferima @peppeplaces70 @christian7e8 @FBiasin Perché bisognerà dare un senso della vita ad un RATTAZZO... bè… -