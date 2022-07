Capello: "A volte mi chiedo se davvero Zaniolo sarebbe utile alla Juventus. Non riesco a capire" (Di martedì 12 luglio 2022) Fabio Capello nell'intervista a La Gazzetta dello Sport, legge il campionato che verrà, premettendo:“A volte mi chiedo se davvero Zaniolo sarebbe utile alla Juve. In fondo hanno preso Di Maria,... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 12 luglio 2022) Fabionell'intervista a La Gazzetta dello Sport, legge il campionato che verrà, premettendo:“AmiseJuve. In fondo hanno preso Di Maria,...

Pubblicità

riccardo_ric : @Martino_Got @Aldito11 Stiamo parlando di questo? Uno squadrone del genere, allenato,ad esempio, da Capello, non av… - MilanNelCuore12 : @spighissimo Ma stai zitto, e vergognati Che non vali un pelo di capello del Prof Sergio Mattarella Dovresti sciacq… - jackpoolista : @AleDaPrato5 Si manco io .. ma a volte l’occhio è attratto più dal capello biondo.. non so perché - sharunasbresson : @Giulia_B @marcoarchetti lo so e mi scuso con te. A volte un argomento mi appassiona al punto che preferisco finger… - Marzia49148312 : RT @Angelamaggio75: @RobertoBurioni @alessia_smile6 @AlexBazzaro Mille volte un @alessia_smile6 che dice ciò che pensa, che un capello di u… -