Calciomercato Lecce | esperienza e scommesse per rimanere in Serie A

Il Lecce, già attivissimo sul Calciomercato, è sempre all'erta per rinforzarsi. Cercare di rimanere in Serie A è l'obiettivo della società che sta spingendo per trovare profili adatti allo scopo. Dopo il grande colpo Ceesay, il Lecce ha chiuso anche Colombo dal Milan. Proprio il giovanissimo è sembrato in forma durante l'amichevole giocata contro il Rovereto. I giallorossi hanno vinto 7 a 0, dando un ottimo segnale. Subito brillante il ventunenne islandese Helgason, con anche Hjulmand subito in palla. Colombo e Strefezza tra i più attivi, col giovane appena arrivato già inserito negli schemi di Baroni. La società dovrà, ora, lavorare sulla difesa, soprattutto sui centrali. Si vagliano più profili, ma la situazione e le chiusure delle altre squadre potrebbero aiutare in questo senso.

