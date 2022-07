Atp Bastad 2022: Sonego fuori al primo turno, avanza Karatsev in tre set (Di martedì 12 luglio 2022) Lorenzo Sonego perde la battaglia contro Aslan Karatsev nel match valido per il primo turno del torneo Atp 250 di Bastad 2022. Giornata molto complicata per il tennista azzurro, che non riesce a sbloccarsi nel primo set subendo un pesante 6-0. Nel secondo set si riprende riportando la parità con un 6-2, ma si arrende nuovamente nell’ultimo game del terzo parziale concedendo la vittoria al russo. Di seguito, la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA Karatsev scende in campo determinato e si prende il primo game tenendo il servizio (40-15). Sonego è falloso, non riesce a trovare le misure e vede l’avversario scappare via (0-5). L’azzurro non riesce a tenere ... Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022) Lorenzoperde la battaglia contro Aslannel match valido per ildel torneo Atp 250 di. Giornata molto complicata per il tennista azzurro, che non riesce a sbloccarsi nelset subendo un pesante 6-0. Nel secondo set si riprende riportando la parità con un 6-2, ma si arrende nuovamente nell’ultimo game del terzo parziale concedendo la vittoria al russo. Di seguito, la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITAscende in campo determinato e si prende ilgame tenendo il servizio (40-15).è falloso, non riesce a trovare le misure e vede l’avversario scappare via (0-5). L’azzurro non riesce a tenere ...

Pubblicità

sportface2016 : #AtpBastad 2022: #Sonego fuori al primo turno, avanza #Karatsev in tre set - TuttocalcioS : Anche #Sonego ???? fuori ??. L'azzurro esce di scena dall'ATP 250 di #Bastad perdendo 6-0 6-2 6-4 con Karatsev ????. Dop… - vfishkia : Fognini è stato ripescato a Bastad e giocherà contro l'argentino Sebastian Baez, 34 ATP - infoitsport : Fognini-Baez in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Bastad 2022 - infoitsport : Atp Bastad 2022, Fognini entra come lucky loser al posto di Rinderknech: in campo oggi contro Baez -