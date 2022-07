Anvedi che bei match ad Impact

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 12 luglio 2022) Settimana scorsa si è svolta la puntata post Against all odds ed è stata veramente un episodio a due facce. Da una parte c’è stata l’assenza di promo e segmenti parlati, l’unico degno di nota è stato il confronto tra Eric Young e i suoi adepti. Il capostipite è tornato e non è contento dell’operato dei suoi, cui è stata concessa un’altra opportunità, ma potrebbe esserci qualche sorpresa dietro l’angolo. La fine dei VBD ora potrebbe essere un’ipotesi da considerare. Sarà interessante vedere come sarà gestito Eric Young, un po’ meno invece il loro coinvolgimento con Josh Alexander. Nella rissa nel backstage, il campione ha annunciato che non è finita qui. Ancora no? E chi altro c’è da sfidare dei VBD? L’altra faccia della medaglia della scorsa puntata però sono stati i, in cui si è visto davvero un grande spettacolo. Ci sono stati addirittura due ...