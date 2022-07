?? – Idrissa Gueye ha in programma di andare fino alla fine del suo contratto con il PSG

(Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-12 15:19:00 Vi segnaliamo l’ultima notizia arrivata in redazione da Parigi, più precisamente dal quotidiano parigino L’Équipe: Mentre il PSG potrebbe recuperare circa 5 milioni di euro per l’acquisto dell’ultimo anno didi, il Galatasaray dovrà soprattutto trovare un accordo con il fuoriclasse africano del 2022. Non è dei più facili. Il 32enne sa che i big turchi sono specialisti in promesse magniloquenti (e spesso stipendi non pagati) e che i rischi ci sono. Con uno stipendio comodo di 500.000 euro lordi al mese e una scadenza difissata per giugno 2023, la tentazione di concludere il suoa Parigi è reale, a meno che non ci sia un progetto sportivo entusiasmante. Altro elemento preso in ...

Pubblicità

EnsCt1928 : Io #Galatasaray fa di Idrissa #Gueye una PRIORITÀ! Il giocatore dal canto suo vuole restare fino alla scadenza del… - juvegreek : Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum , Eric Junior Dina Ebimbe, Rafinha… - cirko75 : RT @MarcoBaldinesi: Lista centrocampisti partenti PSG: M (6): Ebimbe, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Danilo Pereira, Ander Herrera e Wij… - JustCalcio_com : Dalla Francia – Trasferimenti: il PSG parlerà con il Galatasaray di Idrissa Gueye - zazoomblog : Dalla Francia – Trasferimenti: il PSG parlerà con il Galatasaray di Idrissa Gueye - #Dalla #Francia… -

TUTTO mercato WEB

Questi si aggiungo a Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Eric Junior Dina Ebimbe,e Abdou Diallo. Psg, quanti esuberi: non partono in dieci Una strage ...Commenta per primo Il Psg è pronto a salutare tanti giocatori presenti in rosa; tra questi, riporta Le Parisien , anche, Hector Herrera e Leandro Paredes. Quest'ultimo interessa alla Juventus. Gueye, il no alla maglia pro-LGBT lo può allontanare dal PSG. C'è il Galatasaray Bisognerà, però, vedere se il parlamentare deciderà di scendere in lizza. Grandi manovre in vista delle elezioni regionali del 2023 che, come avvenuto cinque anni fa, dovrebbero essere accorpate alle ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...