Ultime Notizie – Quarta dose | Ecdc-Ema | sì a over 60 e fragili di ogni età

(Di lunedì 11 luglio 2022) “In Europa è attualmente in corso una nuova ondata” di Covid-19, “con tassi crescenti di rici in ospedale e in terapia intensiva”. Pertanto, sulla, “ora è fondamentale che le autorità sanitarie pubbliche considerino le persone tra i 60 e i 79 anni, nonché i vulnerabili di età, per un secondo booster” di vaccino contro Sars-CoV-2. Così il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie () e l’Agenzia europea del farmaco (Ema), in una dichiarazione congiunta in cui raccomandano di procedere ora a unavaccinale allargata. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione