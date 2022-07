Ultime Notizie – “Coltiva marijuana” | esposto deputato FdI contro Mattia Santori

(Di lunedì 11 luglio 2022) Ildi Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami ha presentato alla Procura della Repubblica di Bologna unla “sardina”. “In relazione allediffuse dalla stampa e relative alle dichiarazioni del Signoril quale ha pubblicamente riferito di essere abituale consumatore di ‘canne’ e di essere dedito allazione di piante diper uso ricreativo” il sottoscritto “espone – si legge nel documento visto dall’Adnkronos – all’Autorità in indirizzo i fatti come rappresentati dalla stampa al fine della valutazione della sussistenza degli elementi integrativi della condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 75 del dpr 309/90 e dell’eventuale adozione dei ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - AmalaTV_ : RT @AmalaTV_: ?? DOPPIA LIVE POMERIDIANA ?? ?? 13:45 DailyUpdate ad #AmalaTV Ultime notizie su calciomercato, campo e tanto altro… ????… - cn1926it : #DeLaurentiis domani sera a #Dimaro, poi ci sarà il confronto con #Koulibaly -

Il Sole 24 ORE

E a dimostrazione di quanto sia importante la partita del gas all'interno della geopolitica internazionale legata al conflitto tra Russia e Ucraina, lo testimoniano anche lerelative ...Nellesettimane, in Italia, si è assistito ad un'autentica strage di donne, spesso tre o quattro al giorno (a volte, addirittura, due vittime nel medesimo contesto criminoso). È una realtà dolorosa e ... Ucraina ultime notizie. Nord Stream 1, flusso gas interrotto dopo via a manutenzione. Eni: forniture ... Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Tra i club con cui il terzino ex Primavera ha avuto dei contatti se ne annoverano alcuni sia di Serie B che di Serie C. Quest'ultima categoria sembrerebbe essere la più probabile come meta, dal ...