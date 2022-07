Uber files, l'inchiesta che imbarazza Macron. E spunta il nome di Renzi - Esteri - quotidiano.net (Di lunedì 11 luglio 2022) L'inchiesta del Guardia sulla campagna di lobbying di Uber Londra, 11 luglio 2022 - Per quattro anni Uber ha sistematicamente messo in atto pratiche spregiudicate al limite della legalità e fatto ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) L'del Guardia sulla campagna di lobbying diLondra, 11 luglio 2022 - Per quattro anniha sistematicamente messo in atto pratiche spregiudicate al limite della legalità e fatto ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Uber files, l’inchiesta: “Così l’azienda fece pressioni sui governi per diventare leader nei trasporti. Coinvolto a… - repubblica : Ecco gli 'Uber Files', da Macron a Renzi la rete dell'azienda per affermarsi in Europa - MediasetTgcom24 : Uber-files, spunta il nome di Macron tra gli sponsor politici del colosso Usa #uberfiles #uber #taxi - SilvanaBuonoco2 : RT @stellainblack: Oh guarda… Un altro caso che coinvolge #renzifaischifo Caso Uber Files, pressioni sui governi: spuntano i nomi di Macro… - ottobrerosa : RT @stellainblack: Oh guarda… Un altro caso che coinvolge #renzifaischifo Caso Uber Files, pressioni sui governi: spuntano i nomi di Macro… -