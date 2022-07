Torreira strizza l’occhio alla Roma?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 11 luglio 2022) Tornato all’Arsenal dopo l’esperienza in prestitoFiorentina, il centrocampista uruguaiano vorrebbe tornare nuovamente in Italia. Ecco quindi che Lucas, attratto dpossibilità di essere allenato da un tecnico vincente come Mourinho.: matrimonio possibile? L’operazione è fattibile ma si preannuncia tutt’altro che semplice. L’uruguaiano non ha trovato l’accordo con la Fiorentina, motivo per cui è ritornato all’Arsenal dove è solo di passaggio. Il suo procuratore sta cercando di trovargli un’altra sistemazione. Si era parlato della Juventus, dquale però non è arrivato alcun ...