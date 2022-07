Stranger Things 4: i fratelli Duffer avevano ideato un epilogo diverso per la storia di Max (Di lunedì 11 luglio 2022) I fratelli Duffer hanno confermato che avevano inizialmente ideato un destino diverso per la storia di Max in Stranger Things 4. Stranger Things 4, inizialmente, sembrava destinato a mostrare un finale molto diverso per il personaggio di Max. Le dichiarazioni dei fratelli Duffer contengono sulle ultime due puntate della stagione, non proseguite se non avete ultimato la visione di questo capitolo della storia. In occasione del Stranger Things After Show, Ross Duffer ha rivelato che Max Mayfield, interpretata da Sadie Sink, doveva morire alla fine della quarta stagione. Nella versione definitiva, invece, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 luglio 2022) Ihanno confermato cheinizialmenteun destinoper ladi Max in4.4, inizialmente, sembrava destinato a mostrare un finale moltoper il personaggio di Max. Le dichiarazioni deicontengono sulle ultime due puntate della stagione, non proseguite se non avete ultimato la visione di questo capitolo della. In occasione delAfter Show, Rossha rivelato che Max Mayfield, interpretata da Sadie Sink, doveva morire alla fine della quarta stagione. Nella versione definitiva, invece, ...

