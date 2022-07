Siccità: Giani, preoccupazione principale è laguna Orbetello (Di lunedì 11 luglio 2022) Sul fronte della Siccità "per me la preoccupazione principale è la laguna di Orbetello. Abbiamo mobilitato i progetti che sono necessari per poter garantire una maggiore circolazione d'acqua e un ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022) Sul fronte della"per me laè ladi. Abbiamo mobilitato i progetti che sono necessari per poter garantire una maggiore circolazione d'acqua e un ...

