Sì, secondo una recente ricerca esiste un nuovo buco dell'ozono (Di lunedì 11 luglio 2022) L'11 luglio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un articolo pubblicato su il Fatto Quotidiano il 5 luglio 2022 dal titolo: "Scoperto un nuovo buco nell'ozono, è 7 volte superiore rispetto a quello che sovrasta il Polo Sud". secondo l'articolo un team di scienziati, guidati da Qing-Bin Lu, professore di fisica all'Università di Waterloo, avrebbe individuato un nuovo buco dell'ozono al di sopra delle regioni tropicali. Si tratta di una notizia vera. Il 5 luglio 2022 la rivista scientifica American Institute of Physics Advances, che copre tutte le aree delle scienze fisiche applicate, ha pubblicato un articolo scritto da Qing-Bin Lu, professore dell'Università di Waterloo e già conosciuto in passato per le sue ricerche nell'ambito ...

