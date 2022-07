Ryanair | confermato sciopero di piloti e assistenti di volo per domenica 17 luglio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 luglio 2022)ferma il servizio, ancora. “Ad oggi, in mancanza di iniziative concrete nella direzione del miglioramento delle condizioni di lavoro e dell’adeguamento dei salari, rimane17, lodidi“. Lo ha detto il segretario nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito, dopo l’incontro al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulle problematiche del trasporto aereo in queste ultime settimane. “Abbiamo chiesto al Mims di convocare un confronto con le compagnie low cost per verificare il rispetto dell’applicazione dell’articolo 203 del Decreto Rilancio sull’applicazione dei minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo”, ha spiegato quindi il leader sindacale. “Anche in Italia ...