Resort di lusso, dopo Casciello arriva il no dei senatori Ruotolo e De Pretis (Di lunedì 11 luglio 2022) di Monica De Santis Non si placano le polemiche intorno alla realizzazione di un Resort di lusso al posto del complesso religioso che si trova al confine tra il mare cristallino di Ascea e la necropoli di Elea. dopo l'interrogazione presentata ai ministri?Franceschini e Cingolani, da parte dell'onorevole Gigi Cascielo, ora scendono in campo anche i senatori Ruotolo e De Petris, che chiedono di fermare quel progetto… "Aderiamo e condividiamo l'appello lanciato contro lo scempio che si sta consumando nel Cilento all'ombra della Torre di Velia, tra il mare cristallino di Ascea e la necropoli di Elea, – dicono i due senatori – per la realizzazione di un progetto di riqualificazione che prevede di trasformare un complesso religioso, già sembra stupefacente che negli anni '60 ne sia stata ...

