(Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Sono tornate al Museo Archeologico di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove furono trafugate 37fa, le duein marmo raffiguranti l‘imperatore Settimio Severo, del III Sec. d.C., e la divinità Dioniso del II Sec. d.C.. Sottratte daidel Comando Tutela Patrimonio Culturale (Tpc), quasi in extremis, ad una vendita da parte di una delle case d’asta più famose del mondo,di New York, dove le due “teste”finite provenienti da collezioni di privati. La statua più preziosa, quella dell’imperatore romano, partiva da un base d’asta di 600mila euro, l’altra raffigurante il dio romano del vino, aveva una stima inferiore, di 70mila euro. “Ma per noi entrambe le statue hanno un valore inestimabile” dice con voce ...

anteprima24 : ** Recuperate dai #Carabinieri #Sculture rubate 37 anni fa, erano da Christie's ** - Italia_Nostra : #StopArtTrafficking Recuperate dai @_Carabinieri_ TPC due sculture in marmo del III e II secolo d.C. - alay_jca : RT @journalchc: ?? Intercettate dai @_Carabinieri_ TPC negli Stati Uniti due #sculture di marmo rubate, databili tra il II e il III secolo d… - journalchc : ?? Intercettate dai @_Carabinieri_ TPC negli Stati Uniti due #sculture di marmo rubate, databili tra il II e il III… - CasaleNews : Due opere del #Moncalvo recuperate dai #Carabinieri e restituite alla Diocesi di #CasaleMonferrato #Monferrato -

