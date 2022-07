NBA | Banchero | Tutti gli occhi addosso | la cosa mi diverte

(Di lunedì 11 luglio 2022) A Gazzetta Dello Sport ha detto: "Sto cercando di giocare alla mia velocità, di abituarmi agli spazi che ci sono in Nba. Non ho tirato benissimo (6/15), ma sono riuscito ad andare molto in lunetta (...

Continua la Summer Leguee il percorso della prima scelta del Draft, Paolo. Nel match di sabato contro i Sacramento Kings è stato autore di una prova da 23 punti, 6 rimbalzi, 6 assist, 4 rubate e 2 stoppate in 34'..."Era come una fissazione, mi allenavo e sudavo ogni giorno solo col pensiero di dover andare a giocare nella. Ecco, quest'obiettivo davvero non mi faceva dormire la notte.