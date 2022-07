Napoli, Solbakken in pugno: due motivi rallentano l’affare (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Napoli forte su Ola Solbakken del Bodo Glimt. Il giocatore è stato scelto come erede di Matteo Politano che ha dichiarato apertamente di voler andare via a fine stagione. L’esterno destro del Napoli non ha trovato il giusto spazio con Spalletti e chiede la cessione, ma il suo agente dovrà portare offerte concrete se vuole che Politano cambi squadra. Repubblica fa sapere che la cessione di Politano “potrà concretizzarsi solo con l’arrivo di un’offerta congrua, che sarà valutata di persona da De Laurentiis. Finora s’è fatto avanti in maniera abbastanza timida il Valencia di Gattuso, senza però affondare il colpo“. Calciomercato: Solbakken Napoli “La cessione di Politano potrà concretizzarsi solo con l’arrivo di un’offerta congrua, che sarà valutata di persona da De Laurentiis. Il ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 11 luglio 2022) Ilforte su Oladel Bodo Glimt. Il giocatore è stato scelto come erede di Matteo Politano che ha dichiarato apertamente di voler andare via a fine stagione. L’esterno destro delnon ha trovato il giusto spazio con Spalletti e chiede la cessione, ma il suo agente dovrà portare offerte concrete se vuole che Politano cambi squadra. Repubblica fa sapere che la cessione di Politano “potrà concretizzarsi solo con l’arrivo di un’offerta congrua, che sarà valutata di persona da De Laurentiis. Finora s’è fatto avanti in maniera abbastanza timida il Valencia di Gattuso, senza però affondare il colpo“. Calciomercato:“La cessione di Politano potrà concretizzarsi solo con l’arrivo di un’offerta congrua, che sarà valutata di persona da De Laurentiis. Il ...

