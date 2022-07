Manca la CO2 per l’acqua gassata? Gli allevamenti non sono più “cattivi”: “La ricaviamo dagli effluvi bovini” (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug — L’anidride carbonica per usi alimentari è diventata introvabile e la filiera produttiva delle acque minerali è in subbuglio, col rischio, per i consumatori, di dover dire addio all’acqua gasata. Anche se si tratta di un rischio potenziale e non di una certezza, gli operatori del settore, specialmente in Piemonte che rappresenta regione capofila del settore, iniziano ad interrogarsi preoccupati. A lanciare l’allarme è stato il presidente e amministratore delegato di Acqua Sant’Anna, Alberto Bertone. «Siamo disperati, è un altro problema gravissimo che si aggiunge ai rincari record delle materie prime e alla siccità che sta impoverendo le fonti». Perché Manca l’anidride carbonica? Le cause della riduzione di anidride carbonica sono molte: da un lato si tratta di un settore ad altissimo consumo energetico, e come noto non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug — L’anidride carbonica per usi alimentari è diventata introvabile e la filiera produttiva delle acque minerali è in subbuglio, col rischio, per i consumatori, di dover dire addio algasata. Anche se si tratta di un rischio potenziale e non di una certezza, gli operatori del settore, specialmente in Piemonte che rappresenta regione capofila del settore, iniziano ad interrogarsi preoccupati. A lanciare l’allarme è stato il presidente e amministratore delegato di Acqua Sant’Anna, Alberto Bertone. «Siamo disperati, è un altro problema gravissimo che si aggiunge ai rincari record delle materie prime e alla siccità che sta impoverendo le fonti». Perchél’anidride carbonica? Le cause della riduzione di anidride carbonicamolte: da un lato si tratta di un settore ad altissimo consumo energetico, e come noto non ...

