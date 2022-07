L’omaggio di Rai Cultura ad Angelo Guglielmi (Di lunedì 11 luglio 2022) Angelo Guglielmi Per rendere omaggio ad Angelo Guglielmi (scomparso questa notte), un personaggio che ha segnato indelebilmente la tv italiana e a un intellettuale capace di reinventare il piccolo schermo, Rai Cultura cambia la programmazione della prima serata di oggi, lunedì 11 luglio, dalle 21.10 su Rai Storia, riproponendola anche domani, martedì 12 luglio, a partire dalle 9.30 sempre su Rai Storia. Si comincia con “Angelo Guglielmi: dalla scrittura all’immagine”, che ripercorre la sua carriera Culturale attraverso interviste rilasciate a “Mixer Cultura”, “Linea Notte”, “TV Talk”, “Le Storie”. Non mancano, inoltre, immagini di repertorio dei suoi più importanti programmi televisivi: “MichelAngelo”, ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 11 luglio 2022)Per rendere omaggio ad(scomparso questa notte), un personaggio che ha segnato indelebilmente la tv italiana e a un intellettuale capace di reinventare il piccolo schermo, Raicambia la programmazione della prima serata di oggi, lunedì 11 luglio, dalle 21.10 su Rai Storia, riproponendola anche domani, martedì 12 luglio, a partire dalle 9.30 sempre su Rai Storia. Si comincia con “: dalla scrittura all’immagine”, che ripercorre la sua carrierale attraverso interviste rilasciate a “Mixer”, “Linea Notte”, “TV Talk”, “Le Storie”. Non mancano, inoltre, immagini di repertorio dei suoi più importanti programmi televisivi: “Michel”, ...

