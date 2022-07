Le più belle canzoni di Shakira, da Whenever Wherever a Te Felicito (Di lunedì 11 luglio 2022) Eravamo troppo presi dal gossip per ricordarci che le più belle canzoni di Shakira riguardano tutti, anche chi preferisce il metallo pesante o il barocco. Quando un brano diventa un tormentone, un argomento o persino un vocabolo che arricchisce il nostro lessico, quello è un brano di successo. È dunque doveroso riprendere il discorso su Shakira e considerarla nuovamente la popstar che ha regalato al mainstream tanti successi che oggi sono diventati una lezione di ballo e canto. Whenever Wherever (2001) Whenever Wherever è un grande classico di Shakira, un successo radiofonico in cui il pop latino e la world music convolano a nozze con un groove tanto tribale quanto tremendamente pop, una miscela perfetta per scalare le ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Eravamo troppo presi dal gossip per ricordarci che le piùdiriguardano tutti, anche chi preferisce il metallo pesante o il barocco. Quando un brano diventa un tormentone, un argomento o persino un vocabolo che arricchisce il nostro lessico, quello è un brano di successo. È dunque doveroso riprendere il discorso sue considerarla nuovamente la popstar che ha regalato al mainstream tanti successi che oggi sono diventati una lezione di ballo e canto.(2001)è un grande classico di, un successo radiofonico in cui il pop latino e la world music convolano a nozze con un groove tanto tribale quanto tremendamente pop, una miscela perfetta per scalare le ...

