La valigia dell’attore 2022 | tra gli ospiti Alba Rohrwacher | Pif e Renato Carpentieri

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 11 luglio 2022) Al via La, appuntamento annuale di approfondimento sul lavoro d’attore intitolato a Gian Maria Volonté: tra gli, Pif eAprirà il 26 luglio sull’isola sarda di La Maddalena la diciannovesima edizione del festival LA(qui il sito internet ufficiale), l’appuntamento annuale di approfondimento sul lavoro d’attore intitolato a Gian Maria Volonté, con la direzione artistica di Giovanna Gravina Volonté, Boris Sollazzo e la preziosa collaborazione di Fabio Ferzetti. Il festival è in programma fino al 30 luglio presso la Fortezza I Colmi con le proiezioni serali (alle ore 21:00) e presso gli ex Magazzini Ilva di Cala Gavetta per gli incontri ...