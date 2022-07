Incendio a Borgo Podgora | cosa è successo

(Di lunedì 11 luglio 2022): il fuoco sulle rive del Canale Mussolini. Utilizzato un Canadair e un elicottero dei Vigili del Fuoco per domare il violento rogo. E’ stato necessario C’è l’uso di un elicottero e di un Canadair oltre a diverse squadre dei Vigili del fuoco insieme ai volontari della Protezione civile, per domare il violentodivampato sulle rive del Canale Mussolini all’altezza dial confine tra i comuni di Latina e Cisterna. Nel giro di poco tempo le fiamme alimentate dal vento si sono sviluppate rapidamente e hanno distrutto sterpaglie e vegetazione oltre ad una carcassa di un’auto, arrivando a meno di un chilometro dall’Appia. In serata la situazione è tornata alla normalità. L'articolo proviene da Italia Sera.

