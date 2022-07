Il seno svelato di Florence Pugh scatena polemiche

Leggi su amica

(Di lunedì 11 luglio 2022) L’attrice splendida e sexy alla sfilata Haute Couture di Valentino (Ipa) Non è certo una che le manda a dire,. L’attrice è stata una delle protagoniste della sfilata Haute Couture di Valentino a Roma. Ha indossato un abito fucsia in tulle che lasciava intravedere ilsotto il velo trasparente. Era magnifica. Eppure qualcuno ha puntato il dito proprio su quel dettaglio in trasparenza. Troppo piccolo secondo alcuni. Decisamente piatta per altri. Ma la sua risposta non si è fatta attendere. E sul suo profilo Instagram risponde duramente a chi ancora usa parole contro il corpo della donna: «Perché avete paura del? Crescete».: look trasparente alla sfilata Valentino