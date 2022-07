Fiducia, il dl Aiuti approvato dalla Camera ma M5s lascia l'aula - Politica - quotidiano.net (Di lunedì 11 luglio 2022) La Camera ha approvato il Dl Aiuti con 266 sì, 47 no. Il M5S non ha partecipato al voto Roma, 11 luglio 2022 - Dopo aver detto sì alla Fiducia al Governo Draghi nella riunione di giovedì scorso, oggi ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Lahail Dlcon 266 sì, 47 no. Il M5S non ha partecipato al voto Roma, 11 luglio 2022 - Dopo aver detto sì allaal Governo Draghi nella riunione di giovedì scorso, oggi ...

Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi e' al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergi… - sole24ore : ?? Dl aiuti, via libera dalla #Camera: testo passa al #Senato. #M5S non partecipa a voto. Il testo è stato approvato… - fanpage : Mario Draghi si è recato al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un confronto necessario… - LUIGIVACCARO5 : RT @VivoLibera: L'ultima pagliacciata di Conte e del suo #M5Servi: Si astiene sul 'Decreto Aiuti' alla Camera non prima però di aver votato… - andrewsword2 : RT @la_gata_lova: AH; ECCO. M5S non vota la fiduciaDraghi al Colle da Mattarella -