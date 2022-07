Draghi prepara un decreto da 10 miliardi su salari e bollette (Di lunedì 11 luglio 2022) Il governo non può aspettare l’autunno per alleviare il peso dell’inflazione sugli stipendi, rischiando di deprimere la domanda interna. Ecco perché, come ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, già «a luglio faremo un nuovo decreto legge, corposo nella quantità e nelle misure». Di questo provvedimento parlerà il premier Mario Draghi domani nell’incontro con i sindacati. Sul contenuto del decreto, Garofoli non ha dato anticipazioni perché dall’esecutivo si aspettano prima i dati sul Pil che arriveranno nelle prossime ore. In ogni, caso in cassa il governo ha già 8 miliardi circa di extragettito, grazie all’andamento positivo dei conti da inizio anno. Ma la dote per il decreto di luglio potrebbe salire ben oltre i 10 miliardi se i dati aggiornati ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 11 luglio 2022) Il governo non può aspettare l’autunno per alleviare il peso dell’inflazione sugli stipendi, rischiando di deprimere la domanda interna. Ecco perché, come ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, già «a luglio faremo un nuovolegge, corposo nella quantità e nelle misure». Di questo provvedimento parlerà il premier Mariodomani nell’incontro con i sindacati. Sul contenuto del, Garofoli non ha dato anticipazioni perché dall’esecutivo si aspettano prima i dati sul Pil che arriveranno nelle prossime ore. In ogni, caso in cassa il governo ha già 8circa di extragettito, grazie all’andamento positivo dei conti da inizio anno. Ma la dote per ildi luglio potrebbe salire ben oltre i 10se i dati aggiornati ...

