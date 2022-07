Draghi non si arrende e punta sul patto sociale: adesso compatti come i campioni dell’82 (Di lunedì 11 luglio 2022) La giornata del premier a palazzo Chigi tra dossier e incontri con i ministri prima di decidere di salire al Quirinale dopo la richiesta di «verifica» da parte di Berlusconi Leggi su corriere (Di lunedì 11 luglio 2022) La giornata del premier a palazzo Chigi tra dossier e incontri con i ministri prima di decidere di salire al Quirinale dopo la richiesta di «verifica» da parte di Berlusconi

fattoquotidiano : Oggi alla Camera il M5S non voterà il dl Aiuti con l’inceneritore. Giovedì al Senato voto unico e niente fiducia. M… - gabrieligm : La #crisidigoverno voluta da Conte è una poveracciata, di quelli che alzano la voce perché non valendo nulla è il s… - ItaliaViva : Se i 5S non votano la fiducia a Draghi ne rispondono agli italiani, ma il premier si faccia condizionare il meno po… - ambrosimirko44 : @alecrivellaro @ricpuglisi #Grillo ha mostrato i messaggi a più persone e #Draghi non ha negato di fronte alla dom… - Jac875 : @ilriformista Noi non ne possiamo più di Draghi, Mattarella e di tutti gli altri cialtroni al governo! -