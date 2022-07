Dl Aiuti passa alla Camera. Berlusconi a Draghi: "Basta ricatti M5s. Serve una verifica di maggioranza" (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Dl Aiuti ha ottenuto il via libera della Camera. alla fine è dovuto intervenire il Cav. in persona. Sulle ipotesi di crisi, sulla fiducia al Dl Aiuti, Silvio Berlusconi ha voluto mandare un messaggio chiaro al premier Mario Draghi. "Gli chiediamo di sottrarsi a questa logica politicamente ricattatoria e di prendere atto della situazione che si è creata. Così come siamo stati responsabili nel far nascere il governo, altrettanto lo saremo nell'ultimo scorcio di legislatura". La pietra dello scandalo com'è noto sono i tentennamenti grillini. I Cinque stelle hanno annunciato l'uscita dall'Aula durante il voto di fiducia sul pacchetto di norme voluto dal governo, alla Camera. E però già minacciano di far saltare il banco quando il testo passerà al ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Dlha ottenuto il via libera dellafine è dovuto intervenire il Cav. in persona. Sulle ipotesi di crisi, sulla fiducia al Dl, Silvioha voluto mandare un messaggio chiaro al premier Mario. "Gli chiediamo di sottrarsi a questa logica politicamente ricattatoria e di prendere atto della situazione che si è creata. Così come siamo stati responsabili nel far nascere il governo, altrettanto lo saremo nell'ultimo scorcio di legislatura". La pietra dello scandalo com'è noto sono i tentennamenti grillini. I Cinque stelle hanno annunciato l'uscita dall'Aula durante il voto di fiducia sul pacchetto di norme voluto dal governo,. E però già minacciano di far saltare il banco quando il testo passerà al ...

Pubblicità

TV7Benevento : Dl Aiuti: Ok Camera con 266 sì, testo passa al Senato - - Giovanni1946861 : @CarloCalenda @StartMagNews Intanto il tempo passa, Kiev sostiene di aver bisogno di aiuti per 5 miliardi di dollar… - fedesettetre : @pantareipantare @DictatorWannabe Il mio contratto è scaduto, ci dicono che dovrebbero rinnovarlo quando passa il d… - raffaelevitali : Ricostruzione, #pnrr e bandi europei: la rinascita economica passa per la Svem di Santori. 'Aiuti diretti aa impre… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Decreto Aiuti, oggi il voto finale alla Camera: (Adnkronos) - Poi si passa al Senato -