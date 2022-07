Djokovic, ecco la bevanda che lo ha aiutato a Wimbledon, “è una pozione magica di cui non posso parlare ora” (Di lunedì 11 luglio 2022) Ieri per Novak Djokovic è stato un giorno speciale: non solo per aver conquistato il settimo titolo a Wimbledon, ma soprattutto per essere riuscito a salire a 21 titoli vinti nei Grande Slam, secondo solo a Rafael Nadal che ne ha ottenuti 22. Djokovic è riuscito a superare l’australiano Nick Kyrgios in finale per 3 L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di lunedì 11 luglio 2022) Ieri per Novakè stato un giorno speciale: non solo per aver conquistato il settimo titolo a, ma soprattutto per essere riuscito a salire a 21 titoli vinti nei Grande Slam, secondo solo a Rafael Nadal che ne ha ottenuti 22.è riuscito a superare l’australiano Nick Kyrgios in finale per 3 L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Pubblicità

infoitsport : Ecco quanto ha guadagnato Novak Djokovic col trionfo a Wimbledon - TennisWorldit : Ecco quanto ha guadagnato Novak Djokovic col trionfo a Wimbledon: Più soldi per il serbo rispetto all'edizione 2021… - Zielinskighosta : @realGiocap @WaterManFCIM Si ma come si fa a dire che fosse il prime a 33 anni ahahahahah, ancor di più dopo, non d… - MarzioCpi : Ecco, ora vai a fare la 5° dose e non romperci i gioielli di famiglia. #Djokovic VITTORIA #Wimbledon #Wimbledon2022… - lascolomba : RT @WeAreTennisITA: Lo Slam numero 21 di Novak Djokovic, che ipoteca la sua presenza a Torino. Ma anche la riscoperta del talento di Kyrgio… -