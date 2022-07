Crolla una giostra a Palma Campania | ferita una ragazza di 12 anni

(Di lunedì 11 luglio 2022) Tragedia sfiorata a, provincia di Napoli. Una, cosiddetta dei “sediolini volanti”, èta mentre era in funzione. Una decina i feriti, tra cui unadi 12ora ricoverata al Santobono di Napoli. L’incidente è avvenuto nell’area di via Querce dove da tradizionalmente, nella cittadina dell’hinterland Vesuviano, si riuniscono ii. L'articolo proviene da Inews24.it.

Come racconta Nicola Clemente su NapoliToday , il crollo della giostra e dei seggiolini ha causato circa 10 feriti, tutti adulti trannebambina di 12 anni che immediatamente è stata portata all'...A quanto emerge osservando il luogo dell'incidente, il tronco della giostra, altodozzina di metri, si sarebbe sradicato dal suolo, abbattendosi su un lato e provocando i feriti sia tra i ...Paura a Palma Campania (Napoli), in via Querce, per il crollo di una giostra. La nota attrazione, quella con i seggiolini volanti legati da corde di acciaio, è venuta giù nel tardo pomeriggio con nume ...Il cedimento di una giostra ha provocato minuti di forte paura e una decina di feriti lievi. E’ accaduto ieri sera a Palma Campania, in via Querce, area parcheggio dove […] ...