Covid, cos’è il tampone Coi. I dubbi degli esperti: “Rileva l’intensità della carica virale? In modo indiretto e impreciso” (Di lunedì 11 luglio 2022) La sigla significa ‘cut off index’, cioè ‘indice di soglia’. Il tampone Coi è fra i test antigenici rapidi approvati dall’Unione Europea (sono circa 560) e sempre più richiesti a seguito dell’impennata da contagi causata da Omicron 5. Non funziona con le tradizionali barre colorate, ma fornisce un indice numerico: se il risultato del tampone è un valore inferiore a 1 viene considerato negativo. Se è al di sopra risulta come positivo. Il prelievo è identico agli altri test in commercio, la differenza è rappresentata dalla striscia della positività che diventa fluorescente al posto di colorarsi di rosso e dal fatto che l’analisi del risultato non può essere effettuato ad occhio nudo, ma tramite un apposito macchinario capace di indicare la presenza del virus. Il risultato finale del test Coi è una cifra che corrisponde ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) La sigla significa ‘cut off index’, cioè ‘indice di soglia’. IlCoi è fra i test antigenici rapidi approvati dall’Unione Europea (sono circa 560) e sempre più richiesti a seguito dell’impennata da contagi causata da Omicron 5. Non funziona con le tradizionali barre colorate, ma fornisce un indice numerico: se il risultato delè un valore inferiore a 1 viene considerato negativo. Se è al di sopra risulta come positivo. Il prelievo è identico agli altri test in commercio, la differenza è rappresentata dalla strisciapositività che diventa fluorescente al posto di colorarsi di rosso e dal fatto che l’analisi del risultato non può essere effettuato ad occhio nudo, ma tramite un apposito macchinario capace di indicare la presenza del virus. Il risultato finale del test Coi è una cifra che corrisponde ...

