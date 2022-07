"Cosa penso quando vedo una donna brutta": Burioni recidivo, la frase-choc (Di lunedì 11 luglio 2022) Non è la prima volta che Roberto Burioni scivola rovinosamente, facendo battute infelici, sull'aspetto fisico delle donne. Finito nella bufera per un tweet in cui ridicolizzava una ragazza disabile che aveva difeso su Twitter il leghista Alex Bazzaro, in realtà il virologo, nel 2018 era stato messo sotto accusa per un'altra dichiarazione. Questa: "quando in giro vedo una donna brutta la guardo sempre con attenzione. Nel 99,9% dei casi mi rendo conto che se si curasse, se dimagrisse e via dicendo non diventerebbe bella, ma certo di aspetto non sgradevole. Una volta che si è non sgradevoli la partita è aperta. Fidatevi". Allora il virologo rispondeva a un tweet di Ester Viola sulla lettera di una lettrice di Vanity fair che si lamentava di non riuscire a trovare un compagno perché meno bella ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Non è la prima volta che Robertoscivola rovinosamente, facendo battute infelici, sull'aspetto fisico delle donne. Finito nella bufera per un tweet in cui ridicolizzava una ragazza disabile che aveva difeso su Twitter il leghista Alex Bazzaro, in realtà il virologo, nel 2018 era stato messo sotto accusa per un'altra dichiarazione. Questa: "in girounala guardo sempre con attenzione. Nel 99,9% dei casi mi rendo conto che se si curasse, se dimagrisse e via dicendo non diventerebbe bella, ma certo di aspetto non sgradevole. Una volta che si è non sgradevoli la partita è aperta. Fidatevi". Allora il virologo rispondeva a un tweet di Ester Viola sulla lettera di una lettrice di Vanity fair che si lamentava di non riuscire a trovare un compagno perché meno bella ...

