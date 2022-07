Cosa accade al corpo quando fa troppo caldo (e qual è il limite) (Di lunedì 11 luglio 2022) A causa del crescente riscaldamento globale, le ondate di calore, negli ultimi settant’anni, sono aumentate in intensità (più calde), frequenza (più frequenti) e durata (durano di più) in molte regioni del mondo... Leggi su europa.today (Di lunedì 11 luglio 2022) A causa del crescente riscaldamento globale, le ondate di calore, negli ultimi settant’anni, sono aumentate in intensità (più calde), frequenza (più frequenti) e durata (durano di più) in molte regioni del mondo...

Pubblicità

elio_vito : @matteosalvinimi Matteo, provo a dirtelo semplice, più pensi che una cosa, la droga, faccia male e più è necessario… - _Nico_Piro_ : #7luglio ecco cosa accade quando la #guerra viene usata da un premier per far dimenticare i suoi problemi interni,… - telodogratis : Cosa accade al corpo quando fa troppo caldo (e qual è il limite) - gramiald : RT @LAVonlus: Purtroppo in tutta Italia, come ogni estate, sono tornati gli incendi! ???? I roghi infatti hanno ricominciato a colpire e, co… - MAXAM4U : @UnaCertaCarmen cosa ci si poteva aspettare da chi incurante di quanto accade in Italia e nel Mondo non esita ad or… -